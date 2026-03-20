Предварительная причина гибели рыбы — нехватка кислорода в воде.

В социальных сетях распространилось видео, на котором запечатлён водоём на поверхности которого очень много мёртвой рыбы. Автор говорит, что снял ролик 19 марта в посёлке Жанаказан в Жангалинском районе.

20 марта в акимате Западно-Казахстанской области сообщили об инциденте в селе Жанаказан. На окраине населённого пункта в озере Сарыайдын была обнаружена массовая гибель рыбы.

— По предварительным данным, погиб в основном карась — молодая рыба возрастом около одного года. Общий объём погибшей рыбы сейчас уточняется. Специалисты считают, что предварительной причиной произошедшего стал недостаток кислорода в воде в месте скопления рыбы, — пояснили в акимате.

Сообщается, что в настоящее время на месте работают сотрудники экстренных и профильных служб. Проводятся работы по сбору и утилизации погибшей рыбы, а также обследование территории и забор проб для лабораторных исследований.

В ликвидации последствий задействованы представители местных исполнительных органов, служб по чрезвычайным ситуациям, санитарных служб, природоохранных организаций и профильных инспекций.