В КНБ сообщили о приговорах, задержаниях и новых делах по фактам терроризма и экстремизма с начала 2026 года.

С начала 2026 года в Казахстане по делам о терроризме и экстремизме осуждены 17 человек. Об этом сообщили в пресс-службе КНБ.

По данным ведомства, приговоры вынесены по расследованным уголовным делам, связанным с террористической и экстремистской деятельностью.

В КНБ привели несколько примеров. Так, один из осуждённых — житель Алматы — ещё в 2017 году выехал за границу, где участвовал в боевых действиях на стороне международных террористических организаций. В 2025 году его задержали за рубежом в рамках совместной операции с иностранными партнёрами и этапировали в Казахстан. Суд признал его виновным и приговорил к 8 годам лишения свободы.

Другой фигурант — житель Кокшетау — покинул страну в 2013 году. По информации КНБ, он распространял в интернете идеи терроризма и религиозного экстремизма. В результате совместной операции с зарубежной спецслужбой его задержали и доставили на родину. Суд назначил ему наказание в виде 9 лет и 6 месяцев лишения свободы за пропаганду терроризма и разжигание религиозной розни.

Кроме того, в Астане, Алматы, Шымкенте, Акмолинской области и области Ұлытау задержаны ещё шесть человек, подозреваемых в террористической деятельности. По данным спецслужбы, они придерживались радикальных религиозных взглядов.

Также в КНБ сообщили, что четырём лицам, уже отбывающим наказание, предъявлены новые обвинения. Их подозревают в пропаганде терроризма и разжигании религиозной розни среди других осуждённых.

По версии следствия, фигуранты распространяли экстремистские материалы в интернете и среди своего окружения, а также призывали к насилию в отношении людей, не разделяющих их убеждения.

В настоящее время по данным фактам проводятся досудебные расследования по статьям 174 и 256 Уголовного кодекса РК. Иная информация не разглашается в соответствии с требованиями законодательства.