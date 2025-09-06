Стражи порядка завели уголовное дело.

Сотрудники управления по противодействию наркопреступности совместно с кинологами ДП ЗКО задержали 31-летнего жителя Уральска. По данным сайта Polisia.kz, при личном досмотре у мужчины изъяли четыре свертка и два пластиковых контейнера с порошкообразным веществом белого цвета со специфическим запахом.

Дополнительно в ходе обыска по месту его проживания стражи порядка нашли ZIP-пакеты, контейнеры с аналогичным веществом, электронные весы, два самодельных приспособления, а также мобильные телефоны и планшет.

По данному факту возбуждено уголовное дело, ведутся следственные действия.



