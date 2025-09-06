Стипендия будет выплачиваться 2 раза в год.

В селе Көпжасар Жангалинского района состоялась торжественная церемония открытия общеобразовательной школы имени Дины Нурпейисовой после капитального ремонта.

Перед началом торжества заместитель акима области Кайыржан Мендигалиев и ветеран педагогического труда Шарипа Есжанова возложили цветы к памятнику великой казахской кюйши-композитора Дины Кенжегалиевны Нурпейисовой, отдав дань её памяти.

История школы уходит в 1961 год, когда в честь 100-летнего юбилея композитора она получила имя Дины Нурпейисовой. Для села это стало большой честью и одновременно ответственностью — носить имя женщины, которая подняла искусство казахского кюя на новый уровень.

Первое слово было предоставлено директору школы Гульбар Шуакбаевой. Она рассказала о планах на новый учебный год и инициативах, направленных на повышение качества образования, а в завершение пожелала успехов учителям и ученикам.

Особое внимание на церемонии уделили первоклассникам — их торжественно пригласили на сцену, вручив первые учебники «Әліппе» и небольшие подарки. Инициатива была реализована в рамках традиционной акции «Дорога в школу» при поддержке местных предпринимателей.

Также житель села Нурсет Нурболатулы объявил о создании специальной стипендии для талантливых учеников. Стипендия будет вручаться дважды в год лучшим школьникам в размере 50 000 тенге.

Праздничную атмосферу дополнили выступления учащихся: они исполнили народные кюи, станцевали и прочитали стихотворения. Гостям представили обновлённое здание школы: просторные светлые классы, современный спортивный зал, кабинет ИКТ и школьный музей.