Крупнейшую в истории страны партию кокаина изъяли в Казахстане

Как сообщили в КНБ РК, силовики провели операцию по ликвидации международного канала контрабанды наркотиков. Так, в Алматы изъята крупнейшая в истории республики разовая партия кокаина. Общий вес изъятого составил 13 тонн 183 килограмма. Маршрут данного груза предполагал транзит через Казахстан в третьи страны.

По подозрению в причастности к организации наркоканала задержаны и взяты под стражу два иностранца.

В КНБ РК начали досудебное расследование по статье 297 УК РК «Незаконные приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств».

Иную информацию в интересах следствия в комитете раскрывать не стали.