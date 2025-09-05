С 6 сентября 2025 года три знака зодиака вступают в период сильных трансформаций.

Квадратура Марса и Юпитера усилит эмоции и мотивацию, давая возможность использовать эту энергию на максимум.

Овен

6 сентября вы ощутите прилив энергии для того, что долго откладывали. Вы поймёте, что привычка откладывать важные дела мешала вам двигаться вперёд. В этот день вы решите действовать и исправить ситуацию. Вам не нужно стремиться контролировать других – важнее быть собой и получать радость от собственной независимости.

Близнецы

Перемены неизбежны, и квадратура Марса и Юпитера подталкивает вас к ним с энтузиазмом. 6 сентября вы почувствуете готовность действовать. Этот период открывает мощный цикл, который нельзя упускать. Риски кажутся значительными, но награда ещё выше. Ваша смелость и способность адаптироваться помогут легко пройти через любые трансформации и использовать предоставленную силу.

Весы

Если сегодня вы почувствуете необходимость принять важное решение, которое долго обдумывали, сделайте шаг, Весы. Решитесь и завершите процесс. Во время квадрата Марса и Юпитера интуиция обостряется, поэтому важно прислушиваться к внутреннему голосу. Силы будут на вашей стороне, и вы ясно увидите, что нужно сделать для правильного выбора. День принесёт уверенность и внутреннюю силу.

