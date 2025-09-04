После 5 сентября 2025 года три знака зодиака ощутят настоящее счастье.

В этот день уходит тяжесть умственных блоков, появляется ощущение свободы и ясности. Именно в это время мы начинаем воспринимать себя счастливыми людьми и не хотим упускать это состояние.

Близнецы

То, что раньше казалось твёрдым и неизменным, начнёт выглядеть более гибким и поддающимся трансформации. Именно в этот день вы поймёте, что многое зависит от вас самих. Всё произойдёт быстро: вы измените подход к жизни и решите двигаться вперед без сомнений. Главный поворот для вас связан с отношением к печали. Вы больше не хотите быть тем, кто застрял в саможалости.

Стрелец

Это противоречит вашей природе – держаться за боль и сожаления. Ваш путь иной: видеть истину, признавать её и отпускать то, что мешает. Сейчас правильный момент довериться внутреннему голосу и разуму. Озарения придут стремительно, и вместе с ними растворится накопленная грусть, освобождая место для обновления и лёгкой энергии.

Рыбы

Квадрат Меркурия и Урана поможет вам вернуться на путь ясности и внутреннего равновесия. Вы позволяли печали, вине и сомнениям занимать слишком много пространства в своей жизни. Но теперь приходит осознание: это не то, чему стоит отдавать себя. Этот день открывает двери для духовного прозрения. Если вы позволите себе отпустить ненужные мысли и отдохнуть от лишних переживаний, мрак рассеется.

Фото: pixabay.com