С 4 сентября 2025 года четыре знака зодиака ощутят на себе особое покровительство Вселенной.

Как пишет YourTango, Вселенная словно напоминает: самые тяжелые испытания остались позади, впереди – здоровье, обновление и новые горизонты.

Овен

Для Овнов 4 сентября открываются перспективы, которые сразу покажут свою ценность. Вселенная словно приглашает вас к действию, и сейчас важно не упустить момент. Пришло время сделать решительный шаг вперёд. Не бойтесь бросить вызов обстоятельствам. Эта энергия полностью на вашей стороне.

Телец

Для Тельцов этот транзит связан с финансами. Оппозиция Луны и Юпитера словно открывает глаза: вы больше не хотите терять время впустую, когда речь идет о деньгах. Ваша цель – уверенно зарабатывать и распоряжаться ресурсами, а не наблюдать со стороны за чужими успехами. Этот день станет по-настоящему переломным, если вы решите направить энергию на улучшение своего финансового положения.

Лев

Для Львов 4 сентября принесет мощный поток вдохновения и уверенности. Вы почувствуете, что одно из недавних открытий способно перерасти во что-то великое и полезное. Лев, именно благодарность станет вашим ключом в этот день. Чем больше вы осознаете ценность происходящего, тем быстрее Вселенная будет открывать вам новые дары.

Дева

Оппозиция Луны и Юпитера показывает: усилия, которые вы вложили в решение непростой ситуации, начинают приносить плоды. Важным подарком этого дня будет ощущение поддержки со стороны близких. Вы почувствуете, что вас любят и ценят, и это вдохновит на щедрость и радость. Если вы будете действовать с благодарностью, то очень скоро заметите, как в вашу жизнь приходят новые возможности, ведущие к улучшению и гармонии.

