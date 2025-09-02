Гороскоп на сентябрь 2025 года обещает особую удачу четырём знакам зодиака.

Как пишет YourTango, они окажутся под покровительством Юпитера и Венеры – планет, связанных с процветанием, успехом и изобилием.

Рак

Сентябрь подарит новые шансы, которые укрепят ваши позиции и привлекут людей, готовых поддержать ваши начинания. До 19 числа Венера во Льве осветит ваш второй дом финансов, способствуя росту доходов и повышению самооценки. Влияние Сатурна из Рыб добавит стабильности, особенно представителям, рождённым в конце знака. Всё складывается так, что сентябрь обещает стать временем радости и значимых побед.

Лев

Для Львов этот месяц связан с умением отпускать лишнее и фокусироваться на том, что действительно важно. Важная помощь может прийти внезапно – словно по воле судьбы. До 19 сентября Венера в вашем знаке усиливает харизму и делает вас привлекательнее в глазах окружающих. Это время, когда уверенность в себе растёт, а возможности притягиваются как магнитом. После перехода Венеры в Деву её энергия переключится на финансы и укрепление личных ресурсов, а Плутон в 7-м доме обещает интересные знакомства и новые партнёрства, как романтические, так и деловые.

Дева

Для Дев сентябрь – это месяц дружбы, новых связей и долгожданных перемен. Юпитер в 11-м доме поддерживает ваши мечты и помогает достичь важных целей. Это также время, когда социальные контакты играют ключевую роль, а сотрудничество с другими людьми приносит ощутимую пользу. С 19 сентября Венера войдёт в ваш знак, усиливая привлекательность и обаяние. Вы будете чувствовать себя увереннее, а ваша харизма станет еще ярче. Это может не только улучшить личные отношения, но и открыть новые пути к изобилию.

Близнецы

Вы будете больше ценить свои ресурсы и использовать их с умом. Венера во Льве в первой половине месяца активизирует общение и даёт шанс наладить новые контакты. Проблемы, которые возникали ранее из-за недопонимания, начнут уходить в прошлое. Кроме того, Уран в вашем знаке стимулирует обновления и открывает новые перспективы, особенно связанные с карьерой и обучением. Аспект с Плутоном в 9-м доме усиливает шансы на удачные проекты и выгодное сотрудничество на расстоянии.

Фото: pixabay.com