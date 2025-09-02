В Актобе ввели в эксплуатацию сразу два объекта образования - это школа на 2000 мест в микрорайоне «Алтын Орда» и школа на 300 мест в жилом массиве «Саяжай-1».

Сегодня, 2 сентября, аким Актюбинской области Асхат Шахаров посетил новые школы, поздравил педагогов и учеников с началом учебного года и отметил важность создания комфортной и современной образовательной среды для детей.

В школе на 2000 мест оборудованы STEM-лаборатория, кабинеты робототехники, физики, химии, биологии, а также специальные классы для начальных классов. Для всестороннего развития детей открыты мастерские, кабинеты музыки, хореографии, начальной военной подготовки, психологической и социально-педагогической поддержки, профориентации и права. Работают два больших и два малых спортзала, столовая на 410 мест, актовый зал на 444 места. Кроме того, доступна библиотека и читальный зал с фондом более 20 тысяч книг. Более 100 педагогов, отобранных по конкурсу, будут обучать и воспитывать учащихся.

– Я учитель физической культуры. Окончил Актюбинский региональный университет имени Кудайбергена Жубанова и устроился на работу. Рад, что моя первая трудовая деятельность началась именно в такой новой и современной школе. При поддержке Президента в регионе реализуется ряд проектов. Для молодежи создаются огромные возможности, – поделился Али Кулбарак.

Школа на 300 мест в жилом массиве «Саяжай-1» также была долгожданным объектом. Здесь для педагогов и учеников созданы все условия, особое внимание уделено творческому и практическому развитию детей. В этом году порог школы переступили 503 ученика, обучение и воспитание которых доверено 40 квалифицированным педагогам.

Аким области ознакомился с кабинетами и пообщался с учениками. Родители выразили благодарность: «Теперь нашим детям не нужно ездить далеко, чтобы учиться».

– Несколько лет назад мы просили построить школу в этом районе. Когда услышали, что она будет возведена в рамках национального проекта «Келешек мектептері», очень обрадовались. Сегодня видим результат. Школа – это не только место получения знаний, но и духовный центр. Мы всегда будем поддерживать такие инициативы, – отметил житель города Естай Жайлыбай.

Пять новых образовательных учреждений построены в рамках национального проекта «Келешек мектептері». Еще одна школа открыла двери в селе Котибар батыра Мугалжарского района.

– Поздравляю всех с началом нового учебного года и открытием новой школы. По поручению Президента построено это просторное учебное заведение. Программа называется «Келешек мектептері». Я осмотрел все кабинеты и оборудование. Новые учебные материалы, удобные классы, современное оснащение – всё это для того, чтобы дети были конкурентоспособными. Выпускники этой школы выйдут готовыми специалистами. Учителя прошли отбор. Теперь родителям нужно вместе с педагогами работать над успехом детей, – подчеркнул Асхат Шахаров.

В этом году в регионе в школы пошли около 190 тысяч детей, что на 5 тысяч больше, чем в прошлом году. Рост числа учащихся связан с ежегодным рождением порядка 19 тысяч детей, а также миграционными процессами. Именно поэтому потребность в новых школах постоянно растет.

Всего в рамках нацпроекта в регионе планируется построить 14 школ. Две уже введены весной, пять открылись в День знаний, еще семь завершат строительство до конца года.