Об этом глава ведомства высказался в кулуарах мажилиса.

В кулуарах мажилиса у министра внутренних дел Ержана Саденова спросили о предложении депутатов разрешить платную тонировку передних боковых стёкол автомобилей. Его ответ опубликовал Tengri Auto.

Саденов напомнил, что в законе уже есть нормы по тонировке: передние стёкла должны оставаться прозрачными, а задние допускаются с заводской тонировкой.

— Мы категорически против. Сейчас у нас есть допустимые нормы: передние (стёкла - прим.) у нас не тонированы, задние стёкла затонированы, там заводские стандарты есть. Я думаю, в целях безопасности всё впереди и сзади тонировать неприемлемо. Мы против такого, — заявил Саденов.

Фото: pixabay.com