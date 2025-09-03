В Казахстане начинается реализация обновлённой жилищной реформы. В конце августа и середине сентября вступают в силу поправки в законы, регламентирующие актуальные жилищные нормы и правила.

Эта тема долго была предметом общественного обсуждения: в стране назрели проблемы содержания многоквартирного фонда, которые без должного внимания могут привести к настоящей коммунальной катастрофе. Речь идёт о самой главной жилищной «болезни» — пассивном управлении собственным имуществом.

По данным аналитического сайта EnergyProm, теперь в стране закреплены только две формы управления:

Объединение собственников имущества (ОСИ) ;

; Непосредственное совместное управление (НСУ), которое заменяет прежнее «простое товарищество».

Владельцы квартир могут выбрать: управлять домом сами, нанять управляющего или заключить договор с управляющей компанией. Если жильцы бездействуют, дом признают бесхозным, и временного управляющего назначат власти.

Второе важное новшество: введение ежегодной индексации платы за содержание дома. Напомним: минимальные тарифы на содержание имущества утверждались маслихатами города, района. И эта система работала в регионах разрозненно, решения принимались долго, пересматривались редко. От этого страдали в первую очередь сами жильцы, в чьих домах из-за нехватки денег не проводился необходимый ремонт.

Жилищная реформа предусматривает концептуально новый подход к управлению собственностью. Теперь закон обязывает собственников не только платить за текущее содержание дома, но и отдельно накапливать средства на его ремонт. Это та точка раздора в «системе КСК», которая привела к необходимости реформ.

По старой системе в одном КСК нужды одних домов закрывались за счёт общих денег, поступивших от жильцов всех остальных многоэтажек. При этом страдали в первую очередь добросовестные плательщики. Теперь каждый дом будет сам за себя, и собственники помещений обязаны содержать исключительно своё имущество. Ужесточаются требования к оплате долгов по коммунальным услугам, вводится система штрафов для председателей ОСИ или НСУ в случае несвоевременного прохождения всех необходимых процедур по открытию счетов.

Экспертное сообщество, коммунальщики, народные избранники, принимавшие участие в обсуждении реформы, внедрили в закон формат проактивного жилищного управления из-за неблагоприятной ситуации с состоянием жилищного фонда. В стране активно идёт процесс устаревания домов.

По данным Бюро национальной статистики АСПиР РК, доля многоэтажных жилых зданий старше 55 лет в прошлом году составляла 37,2%. Ещё 21,6% были построены от 45 до 55 лет назад, столько же — от 35 до 45 лет назад. Суммарная доля многоэтажек старше 35 лет достигла 80,5%. Общедомовое имущество таких домов — трубы, крыши, электрические коммуникации — так или иначе требует обновления в связи с усталостью металла, коррозией, гниением дерева и т. д.

К примеру, в Западно-Казахстанской области доля многоэтажек старше 55 лет составляет 30,4%, старше 35 лет — 82,8%. Вместе с тем, по данным акимата ЗКО за первое полугодие 2025 года, доля многоквартирных жилых домов, требующих капитального ремонта, достигает 52,7%. Ещё 12,3% домов являются ветхими, а 2,8% — аварийными. Таким образом, доля многоэтажек в удовлетворительном состоянии составляет всего 32,2%.

Аналитики подчеркивают, это вовсе не значит, что более новым домам ремонт, обновление и регулярные вложения в эксплуатацию не нужны.

– Более чем нужны! Проще сразу не допускать ухудшения состояния дома, чем потом устранять проблемы жилья ценой колоссальных вложений, потери времени, угрозы безопасности и здоровью населения. Важно также понимать: качественные услуги по содержанию и ремонту жилья не могут быть оказаны на скорую руку и не могут стоить дёшево, - отметили аналитики.

В целом доля многоэтажных домов, требующих капитального ремонта, в Казахстане остаётся достаточно большой. По данным профильного ведомства, в 2024 году она составляла 31,1%. Выходит, что каждый третий многоквартирный дом в стране уже требует безотлагательной помощи, ремонта. Именно поэтому жилищная реформа сейчас — это не только о правах, но и об обязанностях совместно содержать и ремонтировать общедомовое имущество.

В противном случае десятки тысяч домов могут поменять статус с «требующие ремонта» на «ветхие», а жители других, беспечно откладывающие решение насущных проблем и ошибочно считающие, что более новое жильё не требует регулярных вложений, в ближайшее время столкнутся с проблемами домов, попадающих в категорию «требующие ремонта». И это проблема уже не только социальная, но и экономическая — обесценивание, потеря собственности.