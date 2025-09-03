Отключение связано с плановым ремонтом и профилактикой перед отопительным сезоном.

Как в АО «Жайыктеплоэнерго», с 8 по 14 сентября в Уральске временно отключат горячую воду и электроэнергию отпускаемую от ТЭЦ. Отключение связано с плановым полным остановом станции для ремонта и профилактики. Работы нужны, чтобы обеспечить надёжное теплоснабжения в предстоящий отопительный сезон.

Напомним, что в центре Уральска поэтапно отключают газ. Отключение связано с ремонтом автомобильных дорог. Будет проводиться перекладка существующего надземного газопровода в подземное исполнение.

Фото: pexels.com