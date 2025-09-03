Осенний призыв в Казахстане: кто имеет право на отсрочку и что грозит за уклонение

В стране стартовала осенняя призывная кампания. Планируется, что ряды казахстанской армии пополнят около 22 тысяч новобранцев. В оборонном ведомстве столицы напомнили, кто из молодых людей имеет право на отсрочку или освобождение от призыва, и что грозит за уклонение от службы.

Так, отсрочка от призыва на срочную воинскую службу предоставляется:

по семейным обстоятельствам;

для продолжения образования;

по состоянию здоровья;

педагогам, врачам сельской местности на весь период работы;

депутатам Парламента или местных представительных органов;

тем, кто находится под следствием;

членам лётных экипажей гражданских воздушных судов и членам экипажей судов водного транспорта;

тем, кто прошёл первоначальную профессиональную подготовку в организациях образования правоохранительных органов.

Освобождение от службы в армии могут получить:

признанные не годными к воинской службе по состоянию здоровья;

не призванные на законных основаниях на срочную воинскую службу, по достижении двадцати семи лет;

те, у которых один из родственников (отец, мать, брат или сестра) погиб, умер или ему установлена инвалидность первой или второй группы при исполнении служебных обязанностей в период прохождения воинской службы;

прошедшие воинскую (альтернативную) службу в другом государстве;

проходившие службу в специальных государственных органах Республики Казахстан;

имеющие ученую степень;

священнослужители зарегистрированных религиозных объединений.

Кроме того, призыву на воинскую службу в мирное время не подлежат граждане, имеющие судимость.

Казахстанцы, подлежащие призыву на воинскую службу, обязаны явиться по повестке в призывную комиссию. Она вручается гражданину лично или по месту работы либо учебы, либо посредством СМС-сообщения.

Для проверки состояния здоровья и выявления степени годности к воинской службе призывники проходят медицинское освидетельствование. Призывники, прошедшие отбор, собеседование и включенные в состав воинской команды решением призывной комиссии призываются на срочную воинскую службу. Издается приказ начальника департамента по делам обороны о персональном зачислении призывников в списки воинской команды для получения статуса военнослужащего и отправления на воинскую службу.

День издания приказа начальника департамента по делам обороны считается началом срочной воинской службы.

Как распределяют призывников по видам и родам войск

Районная (городская, города областного значения) призывная комиссия учитывает их специальность, состояние здоровья, в связи с чем, преимущественно:

призывники, окончившие факультеты механизации и электрификации сельского хозяйства, работающие в организациях, связанных с выпуском бронетанковой техники направляются в Сухопутные войска;

призывники, окончившие математические, физические и инженерно-экономические факультеты, работающие в организациях, связанных с выпуском ракетной, авиационной, и радиотехнической аппаратуры, направляются на комплектование Сил воздушной обороны и Военно-морских сил;

для комплектования Десантно-штурмовых войск осуществляется отбор призывников, имеющих не ниже общего среднего образования, хорошее физическое развитие, в первую очередь из числа спортсменов-парашютистов;

Пограничная служба КНБ, в связи со спецификой воинской службы по охране и защите Государственной границы РК комплектуется отобранными в приоритетном порядке призывниками с соответствующими физическими и морально-психологическими качествами, образование не ниже общего среднего;

Служба государственной охраны, как специальный госорган, осуществляющий охранные мероприятия по обеспечению безопасности охраняемых лиц и объектов комплектуется призывниками с ростом не ниже 180 и не выше 195 см в приоритетном порядке, с соответствующими требованиями по уровню образования, опыта работы и физической подготовки;

для комплектования Национальной гвардии, в связи с возложенными задачами по охране общественного порядка и учреждений уголовно-исполнительной системы осуществляется отбор из числа призывников, имеющих образование не ниже основного среднего;

воинские части гражданской обороны МЧС, как уполномоченного органа в сфере предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера комплектуются призывниками, окончившими факультеты механизации и электрификации сельского хозяйства, физические и инженерные факультеты.

За уклонение от призыва на срочную службу законодательством предусмотрена уголовная и административная ответственность.

Так, статьёй 647 КоАП РК за неявку гражданина, состоящего или обязанного состоять на воинском учете, по вызову местного органа военного управления в указанный срок без уважительной причины грозит штраф в размере 5 МРП.

Статьёй 648 КоАП РК, за уклонение от медицинского освидетельствования, либо обследования по направлению комиссии предусмотрено предупреждение, либо штраф в размере 3 МРП, налагаемый на призывников.

А вот за уклонение от призыва на воинскую службу при отсутствии законных оснований предусмотрена уже уголовная ответственность. Такое деяние наказывается штрафом в размере до 1000 МРП, либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 400 часов, либо ограничением свободы на срок до одного года, либо лишением свободы на тот же срок. При этом причинение вреда своему здоровью, симуляция болезни, подлог документов и иной обман является отягчающим обстоятельством.

Альтернативная служба в Казахстане не предусмотрена. Но, имеется возможность получения военно-учетной специальности в филиалах «Военно-технической школы» Министерства обороны, где предусмотрена подготовка граждан, имеющих ограничения по состоянию здоровья. Так призывники от 24 до 27 лет могут пройти военную подготовку в филиалах «Военно-технической школы» на платной основе, что дает возможность получить базовую военную подготовку молодым людям, не прошедшим срочную службу.

Срок обучения – 40 суток, стоимость – 390 тысяч тенге, куда входит стоимость трехразового горячего питания, обмундирования, расходы за учебный процесс (проведение учебных стрельб и обеспечение горюче-смазочными материалами) и проживание в казарме.

Выпускники ВТШ призыву на срочную службу не подлежат. Обучаться могут и военнообязанные, то есть люди, уже имеющие военный билет, но ранее не прошедшие военную подготовку.