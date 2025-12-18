Жительница Шымкента размещала в Instagram ложные объявления об инвестициях, а полученные деньги тратила на азартные игры.

В Шымкенте вынесли приговор по делу о крупном мошенничестве в отношении многодетной матери, сообщает пресс-служба городского суда.

Как установил межрайонный суд по уголовным делам, в январе 2025 года жительница Шымкента через Instagram размещала ложные объявления об инвестициях, обещая увеличить вложенные средства за счёт участия в тендерах. Однако полученные деньги она тратила на азартные игры.

В результате её действий нескольким потерпевшим был причинён ущерб на сумму 35 419 000 тенге.

В суде женщина полностью признала вину и раскаялась. Прокурор настаивал на лишении свободы, потерпевшие оставили вопрос наказания на усмотрение суда.

С учётом смягчающих обстоятельств — признания вины, раскаяния и наличия четверых несовершеннолетних детей, а также отягчающего фактора в виде рецидива, суд признал гражданку виновной по п.4) ч.3 ст.190 УК РК и назначил 4 года 6 месяцев лишения свободы.

С применением закона об амнистии срок сократили до 4 лет, а исполнение наказания отсрочили на пять лет в связи с наличием у неё детей младше 14 лет.