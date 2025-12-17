Ремонт повысил надёжность инфраструктуры, безопасность обслуживания воздушных судов и улучшил условия работы персонала аэропорта.

В Международном аэропорту имени Маншук Маметовой завершился капитальный ремонт перрона. Работы выполняло АО «Уральскводстрой». Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

Ремонт сделал инфраструктуру перрона надёжнее и долговечнее, повысил безопасность обслуживания самолётов и улучшил условия работы персонала.

На протяжении всех работ аэропорт продолжал принимать рейсы. Перрон закрывали поэтапно, чтобы не мешать вылетам и посадкам.

Перрон — ключевая часть аэродрома, где самолёты стоят, обслуживаются и готовятся к вылету. Его обновление важно для развития аэропорта и транспортной системы региона.

Теперь инфраструктура соответствует международным стандартам ИКАО, что повышает надёжность и укрепляет статус аэропорта как одного из главных авиаузлов Западного Казахстана.