Астрологи Mixnews предсказывают, что Близнецы, Рыбы, Дева и Овен станут «небесными фениксами» 2026 года, пережив период кармического возрождения и создавая жизнь своей мечты.

Близнецы — наконец увидят общую картину и смогут сфокусировать многозадачность в своих интересах;

Рыбы — откроют в себе новые силы и научатся направлять интуицию на стратегические решения;

Девы — освободятся от чужих ожиданий, перезагрузив карьеру и личные границы;

Овны — восстановят силы и смогут совершить резкий рывок в своих целях.

2026 год обещает быть поворотным и судьбоносным, предоставляя этим знакам шанс на личное и профессиональное возрождение.