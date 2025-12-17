В сфере пассажирских перевозок работают более 500 тысяч водителей, но эти данные неофициальны, а сервисы агрегаторов не предоставляют точной информации.

Депутат Мажилиса Елнур Бейсенбаев предложил пересмотреть правила работы такси в стране. Соответствующий запрос он направил министру транспорта, передаёт Tengri Auto.

По его словам, сегодня в сфере пассажирских перевозок работают более 500 тысяч водителей, но эти данные неофициальны, а сервисы агрегаторов не предоставляют точной информации.

— Это судьбы людей, жизнь и здоровье которых мы должны защищать на законодательном уровне», — подчеркнул депутат.

Он отметил, что действующие законы используют устаревшие термины советского периода, а здоровье пассажиров и водителей практически не застраховано. В стране нет чёткого определения «водитель такси», неясно распределение ответственности, а формальные ежедневные медосмотры почти не выполняются.

Депутат также обратил внимание на другие проблемы: использование праворульных машин на междугородних трассах, отсутствие прозрачной информации о стоимости поездки, безналичной оплаты и систем экстренного вызова в приложениях.

Предложения Бейсенбаева:

страховать жизнь и здоровье пассажиров и водителей на каждую поездку;

закрепить статус, права и обязанности водителей такси;

проводить регулярные медицинские проверки с автоматизированным контролем;

информировать пассажиров о стоимости поездки, контролировать скорость и маршрут, проверять данные водителя и автомобиля через госбазы.

Инициатива направлена на повышение безопасности, прозрачности и социальной защиты всех участников рынка.