Подозреваемый в массовой стрельбе на пляже Бонди в Сиднее, 24-летний Навид Акрам, предстал перед судом по видеосвязи из больницы, сообщает BBC.

По данным полиции Нового Южного Уэльса, Акраму предъявлены 59 обвинений, включая 15 пунктов об убийстве и одно обвинение в совершении террористического акта. Кроме того, ему инкриминированы 40 обвинений в причинении тяжких телесных повреждений с намерением совершить убийство и одно обвинение в публичной демонстрации запрещенного символа террористической организации.

Суд сообщил, что подозреваемый получил серьёзные травмы в ходе случившегося, поэтому на первом слушании участвовал онлайн, находясь в больнице. Рассмотрение дела отложено до апреля 2026 года.

Напомним, 14 декабря на пляже Бонди двое мужчин открыли стрельбу во время мероприятия по случаю Хануки. В результате нападения погибли и пострадали люди.