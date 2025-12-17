Игра прошла с 1 по 15 декабря и была направлена на повышение финансовой грамотности и защиту молодежи от мошенничества.

Более 800 тысяч школьников и студентов приняли участие в игре «Каржы Сакшысы»

С 1 по 15 декабря 2025 года в Казахстане прошла республиканская компьютерная игра «Каржы Сакшысы». Проект был организован в рамках общенациональной инициативы «Закон и порядок» и направлен на повышение финансовой грамотности и безопасности молодежи.

Игру провело Агентство по финансовому мониторингу совместно с Академией ПОД при поддержке внешнего просвещения РК. Участники в интерактивной форме учились распознавать финансовые риски, работать с виртуальными инструментами и выполнять задания, связанные с защитой личных финансов. Школьникам и студентам объяснили, как выявлять признаки дропперства и мошенничества, а также как отличать фишинговые сайты от настоящих.

В проекте приняли участие более 800 тысяч человек — учащиеся 10–11 классов и студенты 1–2 курсов колледжей из всех регионов страны. По итогам игры победителей наградят ценными призами.

Организаторы отмечают, что «Каржы Сакшысы» станет ежегодным проектом и будет способствовать формированию финансово грамотного и ответственного поколения.