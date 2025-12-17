Синоптики предупреждают также о тумане и гололёде.

По данным РГП «Казгидромет», в Уральске завтра ожидается пасмурная зимняя погода с возможным снегом и низовой метелью. Температура воздуха ночью составит примерно −3…−5 °C, днём — около −2…0 °C. Ветер умеренный, возможны туманы и гололёд в утренние часы.

В Атырау 18 декабря будет облачно и без существенных осадков. Температура воздуха поднимется днём до примерно +1…+3 °C, ночью ожидается около −1…0 °C. Ветер слабый, осадков не прогнозируется или они будут минимальными.

В Актау завтра ожидается ясная или малооблачная погода без осадков. Днём воздух прогреется до +1…+2 °C, ночью — примерно 0…−4 °C. Ветер слабый, снег не ожидается.

В Актобе синоптики прогнозируют прохладную зимнюю погоду с возможными осадками. Днём температура воздуха будет около −2 °C, ночью ожидается примерно −9 °C. Облачность сохранится, возможен снег.