С 2022 по 2024 год подсудимая незаконно переводила денежные средства предприятия на свой личный счёт под видом зарплаты.

Аулиекольский районный суд Костанайской области признал виновной гражданку П. в присвоении чужого имущества с использованием служебного положения в крупном размере (ст.189 ч.3 п.1 УК РК).

Суд установил, что в период с 2022 по 2024 год П., занимая должность главного бухгалтера теплоэнергетической компании, незаконно переводила денежные средства предприятия на свой личный счёт под видом зарплаты. Для этого она формировала платежи в программе «Onlinebank», не отражала операции в «1С», а часть документов удаляла. Полученные средства обналичивались и тратились на личные нужды. Сумма ущерба превысила 9 млн тенге.

Гособвинитель просил 4 года лишения свободы с сокращением срока по закону об амнистии и отсрочкой из-за малолетнего ребёнка. Подсудимая частично признала вину, представитель потерпевшего требовал реального лишения свободы и полного возмещения ущерба.

Суд назначил П. 2 года 8 месяцев лишения свободы с лишением права занимать материально ответственные должности на 4 года. Исполнение наказания отсрочено до достижения ребёнком 14 лет. Также с подсудимой взыскан материальный ущерб в пользу ГУ «Аппарат акима Аулиекольского района».

Приговор ещё не вступил в законную силу.