Такое нарушение регулируется статьей 667 КоАП.

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции ЗКО, за выезд на перекрытую трассу водителю грозит наказание по статье 667 КоАП РК «Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника правоохранительного или специального государственного органа».

– Неповиновение законным требованиям сотрудников правоохранительных и специальных государственных органов, военной полиции, государственной фельдъегерской службы, а также судебных приставов и исполнителей, равно как воспрепятствование их служебной деятельности, проявление неуважения, нецензурной брани, непристойного поведения, провокаций, насмешек и демонстрация неприличных жестов или предметов, в том числе с использованием СМИ и телекоммуникационных сетей, влечёт административную ответственность, - сообщили в ДП по ЗКО.

За такие действия предусмотрен штраф в размере 30 месячных расчётных показателей или административный арест сроком до 15 суток.

Кроме этого стражи порядка напомнили: при движении транспортных колонн в условиях ограниченной видимости установлены дополнительные требования. Если в колонне насчитывается 10 и более автомобилей, водители обязаны соблюдать дистанцию, а также сигналы начала движения и остановки.

Обгон транспортной колонны или самовольный выезд из неё запрещены, за исключением аварийных ситуаций.

Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части, выезд на встречную полосу, обгон, а также пересечение организованной транспортной колонны или занятие места между автомобилями влечёт штраф в размере 15 МРП.

Напомним, 14 декабря на ЗКО обрушилась непогода. Экстренным службам пришлось закрыть трассы республиканского и областного значений.