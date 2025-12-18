Для этого они будут использовать новые технологии.

17 декабря аким области Нариман Турегалиев встретился с корейскими инвесторами. Во время заседания они обсудили вопросы строительства заводов по сжиганию и сортировке твёрдых бытовых отходов на территории региона.

Как сообщили в акимате ЗКО, встреча стала логическим продолжением договорённостей, достигнутых в ходе рабочей поездки Турегалиева в Республику Корея, где был подписан меморандум о совместной реализации проектов по управлению отходами с применением современных технологий сжигания и переработки. На заседании были детально рассмотрены ключевые вопросы и определены дальнейшие шаги по выполнению договорённостей.

– Реализация данных проектов будет способствовать не только укреплению двустороннего сотрудничества, но и созданию новых рабочих мест, а также внедрению современных технологий в сфере переработки отходов. Со своей стороны мы готовы оказать необходимую поддержку для успешного осуществления совместных инициатив, — подчеркнул глава региона.

Стороны договорились продолжить сотрудничество, уточнив этапы запуска проекта, а также сроки проведения подготовительных и строительных работ.

Напомним, в конце ноября делегация во главе с Нариманом Турегалиевым посетила с рабочим визитом Республику Корея. Тогда был подписан ряд меморандумов в различных сферах, направленных на укрепление двустороннего сотрудничества.