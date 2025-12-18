Около 33% автозапчастей поступает из Китая, ещё примерно 37% — из Южной Кореи.

За январь–октябрь 2025 года объём импорта автозапчастей в Казахстан превысил 1,1 млрд долларов, увеличившись на 25% по сравнению с прошлым годом. Это максимальный показатель как минимум за последнее десятилетие, сообщает Первое кредитное бюро.

В страну ввозили части и принадлежности для легковых и грузовых автомобилей, спецтехники и тракторов. Основной вклад в рост импорта внесли кузовные запчасти, включая кабины.

Особенно выросла категория «прочих» кузовных деталей, не относящихся к ремням безопасности и стеклу. На них пришлось около 20% всего импорта автозапчастей, а объёмы поставок в долларовом выражении выросли почти в два раза. В эту группу входят самые разные комплектующие — от панелей кабин до брызговиков.

Рост импорта связывают с развитием автопрома. В 2025 году в Казахстане начали работу новые автозаводы, включая предприятия по сборке автомобилей китайских марок и завод KIA Qazaqstan.

В структуре импорта около 33% автозапчастей поступает из Китая, ещё примерно 37% — из Южной Кореи.