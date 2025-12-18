Цены на живую зелёную красавицу начинаются от 7 тысяч тенге.

Уральцы уже во всю готовятся к празднованию Нового года. В городе начали продавать живые сосны. По словам продавцов новогодний товар привозят из России. Стоимость живой сосны начинается от 7 тысяч тенге, размером деревце чуть больше метра. Дальше идут 1,5-метровые сосны, они стоят 8 тысяч тенге. Двухметровые продают за 9 тысяч тенге. Металлическая подставка под сосну стоит 4 тысячи тенге.

— Продажа уже потихонечку набирает обороты. Люди, которые хотят себе выбрать пышную сосну, приходят сейчас и покупают. К 31-ому декабря уже останутся самые «худенькие» деревья. В этом году ели на продажу нам не привезли, — говорит продавец сосен.

Стоит отметить, неплохая альтернатива живой сосне и ели, это искусственная лесная красавица. Самая крохотная и символичная стоит 1200 тенге. В зависимости от размера и пышности цены могут достигать 200-300 тысяч тенге.

Сосны можно приобрести недалеко от остановки Маншук Маметовой и Жазира, а также в районе спортивной базы «Динамо».