КСК остаются работать не как форма управления, как раньше, а как субъект управления, сообщается на сайте krisha.kz.
Форма управления — это как организовано управление домом: кто принимает решения, собирает взносы, отвечает за содержание и ремонт.
На сегодня в РК законны две формы управления:
— ОСИ (объединение собственников имущества) — юридическое лицо с председателем, подходит для больших домов и ЖК;
— НСУ (непосредственное совместное управление) — управление жильцами напрямую, без юрлица, подходит для небольших домов до 36 квартир включительно.
Если жители бездействуют и никого не выбирают, акиматы назначают временную управляющую компанию на 2 года, но потом всё равно нужно определиться.
Субъект управления — это кто конкретно управляет домом, кто реально принимает решения и выполняет работу.
Субъектами управления могут быть:
— управляющая компания (УК);
— кооператив собственников квартир/нежилых помещений (КСК).
ОСИ или НСУ при желании могут нанять управляющих или КСК, заключив с ними договор на оказание услуг.
Работа КСК — только после перерегистрации
Существующие КСК не могут продолжать работу автоматически. Они должны пройти перерегистрацию как субъект управления.
Для этого в ЦОН нужно предоставить:
1. Заявление.
2. Протокол собрания собственников — за перерегистрацию должны проголосовать 51% всех жильцов.
3. Квитанцию об оплате регистрационного сбора.
Переходный период установлен до сентября 2026 года.
КСК могут управлять несколькими домами. Представители двух и более домов (кондоминиумов) могут создать один кооператив. Жильцы в кондоминиуме владеют не только квартирами, но и общим имуществом: участком, крышей, подъездом — и участвуют в управлении и содержании этого имущества.
Обязанности КСК и УК
— Управлять домом по договору с жильцами.
— Иметь квалифицированных работников для управления.
— Открывать и управлять текущими и сберегательными счетами.
— Контролировать поступление взносов жильцов.
— Составлять ежемесячные и годовые отчёты, проекты смет.
— Мониторить качество коммунальных услуг.
— Готовить дом к отопительному сезону.
— Сообщать жилищной инспекции о начале/прекращении работы (3 дня).
— Уведомлять жильцов о смене стоимости услуг или прекращении работы (3 месяца).
— Сохранять документацию, финансы и имущество и передавать всё новому субъекту управления при смене.
Выводы
КСК останутся, но теперь только как субъект управления, а не как форма.
Чтобы работать легально, КСК обязательно должен пройти перерегистрацию до сентября 2026 года.
Субъектом управления может быть КСК или профессиональная управляющая компания.
Форма управления дома — ОСИ или НСУ — выбирается жильцами.
Жильцы обязаны участвовать в управлении и контролировать работу субъекта управления.
Форма управления — принимает решения, собирает взносы, ОСИ, НСУ
Субъект управления — реально управляет, выполняет работу, КСК, УК