КСК меняют роль в управлении домами и должны отправиться на перерегистрацию. На переход дали один год.

КСК остаются работать не как форма управления, как раньше, а как субъект управления, сообщается на сайте krisha.kz.

Форма управления — это как организовано управление домом: кто принимает решения, собирает взносы, отвечает за содержание и ремонт.

На сегодня в РК законны две формы управления:

— ОСИ (объединение собственников имущества) — юридическое лицо с председателем, подходит для больших домов и ЖК;

— НСУ (непосредственное совместное управление) — управление жильцами напрямую, без юрлица, подходит для небольших домов до 36 квартир включительно.

Если жители бездействуют и никого не выбирают, акиматы назначают временную управляющую компанию на 2 года, но потом всё равно нужно определиться.

Субъект управления — это кто конкретно управляет домом, кто реально принимает решения и выполняет работу.

Субъектами управления могут быть:

— управляющая компания (УК);

— кооператив собственников квартир/нежилых помещений (КСК).

ОСИ или НСУ при желании могут нанять управляющих или КСК, заключив с ними договор на оказание услуг.

Работа КСК — только после перерегистрации

Существующие КСК не могут продолжать работу автоматически. Они должны пройти перерегистрацию как субъект управления.

Для этого в ЦОН нужно предоставить:

1. Заявление.

2. Протокол собрания собственников — за перерегистрацию должны проголосовать 51% всех жильцов.

3. Квитанцию об оплате регистрационного сбора.

Переходный период установлен до сентября 2026 года.

КСК могут управлять несколькими домами. Представители двух и более домов (кондоминиумов) могут создать один кооператив. Жильцы в кондоминиуме владеют не только квартирами, но и общим имуществом: участком, крышей, подъездом — и участвуют в управлении и содержании этого имущества.

Обязанности КСК и УК

— Управлять домом по договору с жильцами.

— Иметь квалифицированных работников для управления.

— Открывать и управлять текущими и сберегательными счетами.

— Контролировать поступление взносов жильцов.

— Составлять ежемесячные и годовые отчёты, проекты смет.

— Мониторить качество коммунальных услуг.

— Готовить дом к отопительному сезону.

— Сообщать жилищной инспекции о начале/прекращении работы (3 дня).

— Уведомлять жильцов о смене стоимости услуг или прекращении работы (3 месяца).

— Сохранять документацию, финансы и имущество и передавать всё новому субъекту управления при смене.

Выводы

КСК останутся, но теперь только как субъект управления, а не как форма.

Чтобы работать легально, КСК обязательно должен пройти перерегистрацию до сентября 2026 года.

Субъектом управления может быть КСК или профессиональная управляющая компания.

Форма управления дома — ОСИ или НСУ — выбирается жильцами.

Жильцы обязаны участвовать в управлении и контролировать работу субъекта управления.

Форма управления — принимает решения, собирает взносы, ОСИ, НСУ