Мама осужденного уверена в невиновности сына и хочет добиться справедливости.

В редакцию «Мг» обратилась Гульсара Рамазанова. Она считает, что её 21-летнего сына Алишера Изима несправедливо обвиняют в убийстве односельчанина.

По версии следствия, 10 июня 2024 года около полуночи Алишер вместе с компанией и ещё одним неустановленным человеком распивал алкоголь в центральном парке села Покатиловка Теректинского района. Затем Алишер предложил неизвестному зайти к односельчанину, чтобы забрать оттуда своего дядю. Во время разговора с односельчанином возник конфликт, который перерос в драку. Пострадавшего доставили в больницу с переломами ребер, вторичным инсультом и комой. Он скончался 19 июня в больнице.

В суде Алишер свою вину не признал. Он заявил, что не имеет отношения к преступлению и его заставили оговорить себя. Мама Алишера говорит, что после парка сын ушёл к тёте и к соседу не ходил. Она также считает, что если бы Алишер бил односельчанина, на его руках остались бы следы — но их нет. Медэкспертизу ему не проводили, тест на алкоголь не брали. Телефон потерпевшего украли, но билинг телефона не сделали, хотя телефон работал на следующий день.

— На сына оказывали давление, его держали 12 часов в полиции. Заставляли написать чистосердечное признание. Не давали пить и есть. Мы жаловались, но результатов нет. Он был в парке, но к односельчанину не ходил и с ним никогда не общался. На следующий день его посадили. Показания давал человек без определённого места жительства, который потом в суде их поменял. Говорят, что вдвоём избили, а третий человек не установлен. Это как? На месте преступления нет отпечатков пальцев моего сына. С места преступления собрали 21 отпечаток, так как там нет отпечатков моего сына, их из дела убрали, — рассказывает Гульсара Рамазанова.

26 июня 2025 года Алишера признали виновным по статье 106 УК РК (умышленное причинение тяжких телесных повреждений, повлекшее смерть потерпевшего) и приговорили к 8 годам лишения свободы в учреждении средней безопасности. Сейчас дело рассматривает апелляционный суд. Мама Алишера уверена в невиновности сына и хочет добиться справедливости.

Между тем, в департаменте полиции ЗКО сообщили, что на подозреваемого не оказывали ни физического, ни психологического давления. Все допросы проводились с видеофиксацией. По заключению психолого-криминалистического исследования, фактов шантажа, угроз или обещаний со стороны полиции не выявлено. Все следственные действия проводились добровольно, права Алишера были разъяснены и не были нарушены. Первоначальный допрос был как свидетеля, и защитник Алишеру не требовался. Факт принуждения к даче признательных показаний был тоже исследован и не нашел своего подтверждения.