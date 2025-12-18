Поправки предусматривают ограничение размещения в публичном пространстве информации, содержащей пропаганду нетрадиционной сексуальной ориентации и педофилии.

Сенат Парламента Казахстана на пленарном заседании 18 декабря 2025 года одобрил закон, ограничивающий распространение ЛГБТ‑пропаганды, сообщает Zakon.kz.

Закон оформлен как изменения и дополнения в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам архивного дела и ограничения распространения противоправного контента. Целью принятия документа называются защита прав детей и повышение эффективности правового регулирования по защите подростков и молодежи от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию.

Поправки предусматривают ограничение размещения в публичном пространстве информации, содержащей пропаганду нетрадиционной сексуальной ориентации и педофилии, в том числе через средства массовой информации, сети телекоммуникаций и онлайн‑платформы. После вступления закона в силу эти нормы станут обязательными для организаций, СМИ и интернет‑ресурсов.

Ранее нижняя палата парламента — Мажилис — также одобрила подобные изменения, включив их в законопроект по вопросам архивного дела, затрагивающий несколько ключевых законодательных актов.

Теперь документ ожидает подписи президента Казахстана, после чего будет официально введён в действие.