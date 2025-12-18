Такое решение приняли из-за постоянных пробок, ДТП и аварийных ситуаций.

Как сообщили в пресс-службе акима Уральска, с 18 декабря в городе изменят схему движения на некоторых участках улицы Коняхина. Решение приняли из-за постоянных пробок, ДТП и аварийных ситуаций.

Теперь на участке от улицы Тәуелсіздік до улицы Самал движение будет односторонним — въезд возможен только с Тәуелсіздік. После перекрёстка с Самал движение снова станет двухсторонним.

Кроме того, участок дороги у школы №37 также переведут на одностороннее движение. Въезд будет осуществляться с улицы Самал до дома №72/1, далее движение снова станет двухсторонним — от дома №72/1 до улицы Тәуелсіздік.

Автовладельцев просят внимательно следить за дорожными знаками и строго соблюдать правила движения, чтобы избежать аварий и штрафов.