Согласно данным синоптиков 19 декабря в Уральске ожидается морозная погода без существенных осадков — облачно с возможным туманом утром и ночью. Температура воздуха ночью опустится до –10…–15 °C, днём примерно –2…–7 °C.

В Атырау ждут облачную погоду практически без осадков. Температура воздуха в дневные часы около 0…+1 °C, ночью до –2…–3 °C.

В Актау синоптики прогнозируют облачную погоду без существенных осадков днём, возможен туман ночью. Температура воздуха днём около +6…+8 °C, ночью до +1…+3 °C.

Актобе встретит жителей прохладным и снежным днём: облачно, местами возможен небольшой снег, особенно во второй половине дня. Температура воздуха ночью до –4…–2 °C, днём около –2…0 °C.