Агентство по регулированию и развитию финансового рынка РК разъяснило как обезопасить себя от фальшивых фото, видео и аудио, используемых мошенниками для финансового обмана.

В Казахстане мошенники всё чаще используют дипфейки — поддельные фото, видео и аудио, созданные с помощью искусственного интеллекта — для кражи личных данных и финансовых средств, предупреждает Агентство по регулированию и развитию финансового рынка.

С помощью дипфейков злоумышленники могут:

подделывать голоса и лица знакомых, чтобы получить доступ к банковским счетам;

оформлять кредиты на имя жертв;

«оживлять» умерших людей в видео или аудио для доступа к деньгам и цифровым сервисам.

В Агентстве отмечают, что дипфейки создаются с помощью технологий искусственного интеллекта, и они становятся всё более реалистичными, что повышает риск обмана.

Чтобы защитить себя, гражданам рекомендуют:

внимательно проверять необычные видео и звонки, особенно если просят срочно перевести деньги;

использовать двухфакторную аутентификацию и биометрические способы подтверждения в финансовых приложениях;

не вводить данные на сомнительных сайтах и не переходить по подозрительным ссылкам.

Эксперты подчеркивают, что соблюдение цифровой гигиены и бдительность помогут избежать мошенничества с использованием дипфейков.