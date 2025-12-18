В Казахстане мошенники всё чаще используют дипфейки — поддельные фото, видео и аудио, созданные с помощью искусственного интеллекта — для кражи личных данных и финансовых средств, предупреждает Агентство по регулированию и развитию финансового рынка.
С помощью дипфейков злоумышленники могут:
подделывать голоса и лица знакомых, чтобы получить доступ к банковским счетам;
оформлять кредиты на имя жертв;
«оживлять» умерших людей в видео или аудио для доступа к деньгам и цифровым сервисам.
В Агентстве отмечают, что дипфейки создаются с помощью технологий искусственного интеллекта, и они становятся всё более реалистичными, что повышает риск обмана.
Чтобы защитить себя, гражданам рекомендуют:
внимательно проверять необычные видео и звонки, особенно если просят срочно перевести деньги;
использовать двухфакторную аутентификацию и биометрические способы подтверждения в финансовых приложениях;
не вводить данные на сомнительных сайтах и не переходить по подозрительным ссылкам.
Эксперты подчеркивают, что соблюдение цифровой гигиены и бдительность помогут избежать мошенничества с использованием дипфейков.