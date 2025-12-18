Девять бесплатных катков зальют в Уральске, сообщили в городском акимате. Начнут это делать после наступления благоприятных погодных условий.
Где они будут?
проспект Назарбаева, 203
улица Курмангазы, 150
5-й микрорайон, между домами 4–7
район Птицефабрики, улица Коктобе, 39
улица Матросова, 52–54
посёлок Зачаганск, пересечение улиц Калменова и Жумыр Кылыш
улица Ларина, дома 225 и 10
микрорайон Строитель, 29
микрорайон Кунаева, 66
Подрядчик — ИП Ермегалиева Г.Г.
Ледяные площадки будут платными на стадионе «Жастар» (ранее назывался «Юность»), в посёлке Деркул по адресу: Даля, 7/3 и на площади Первого президента. Катки начнут заливать как только наступят морозы.