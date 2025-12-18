Девять бесплатных катков зальют в Уральске, сообщили в городском акимате. Начнут это делать после наступления благоприятных погодных условий.

Где они будут?

  1. проспект Назарбаева, 203

  2. улица Курмангазы, 150

  3. 5-й микрорайон, между домами 4–7

  4. район Птицефабрики, улица Коктобе, 39

  5. улица Матросова, 52–54

  6. посёлок Зачаганск, пересечение улиц Калменова и Жумыр Кылыш

  7. улица Ларина, дома 225 и 10

  8. микрорайон Строитель, 29

  9. микрорайон Кунаева, 66

Подрядчик — ИП Ермегалиева Г.Г.

Ледяные площадки будут платными на стадионе «Жастар» (ранее назывался «Юность»), в посёлке Деркул по адресу: Даля, 7/3 и на площади Первого президента. Катки начнут заливать как только наступят морозы. 