Женщина заблудилась.

Вечером 16 декабря в отдел полиции Актюбинской области поступило сообщение о пропавшей 73-летней жительнице поселка Иргиз. По информации родственников, женщина вышла из дома в полдень, а обратно так и не вернулась.

С учётом морозной погоды сотрудники полиции сразу же начали поиски. Были сформированы специальные группы, ориентировки передали всем нарядам, прочесывали территорию поселка и ближайшие окрестности.

Благодаря слаженной работе и оперативным действиям, уже через час пожилую женщину нашли в 10 километрах от районного центра. Несмотря на мороз в –18 градусов, с её здоровьем всё было в порядке.

Для осмотра и необходимой помощи пенсионерку доставили в Иргизскую районную больницу.