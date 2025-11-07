Новый HONOR X9d - это не просто смартфон, а решение вечной проблемы большинства пользователей: как сохранить устройство целым в реальной жизни, где техника падает, мокнет и работает сутками. Проверили смартфон в деле - делимся, на что он способен.

Смартфон явно не из тех, что нужно беречь как хрустальную вазу. Производитель заявляет, что можно ронять с высоты до 2,5 метра. На практике, если выпал из сумки, кармана или упал со стола - это не проблема. Уронили его на пол - попал на ковёр. Уцелел без трещин и царапин, экран остался целым, корпус не повредился. Заодно проверили, как он реагирует на влагу. Смартфон опустили в воду, после этого он включился как ни в чём не бывало - звук, экран и сенсор работали как обычно. Такой надёжности хватает, чтобы не переживать, если на телефон случайно пролилась вода или он упал в снег.

Помимо прочности, в HONOR X9d сделали акцент и на съёмку. Съёмка на HONOR X9d не вызывает вопросов. Камера на 108 МП быстро находит фокус, фото получаются чёткими и с правильными цветами - днём и в сумерках. Взяли на прогулку, портреты получились аккуратные, без лишней ретуши. Из полезного: можно убрать лишний объект с кадра, собрать короткое видео из фото с текстом и музыкой, улучшить старые снимки или скорректировать закрытые глаза на групповых фото. Всё работает быстро и понятно - удобно, когда нужно получить результат без лишних действий. Снял, подправил, сохранил - и всё это без спешки с зарядкой.

HONOR X9d получил аккумулятор ёмкостью 8300 мАч - это заметно больше, чем у большинства смартфонов. Мы проверили: одного полного заряда спокойно хватает на два дня активного использования - звонки, видео, соцсети, фото. К вечеру второго дня оставалось около 18%. Скоростная зарядка на 66 Вт возвращает смартфон к жизни примерно за полчаса. Даже если осталось всего 3%, включается режим экономии - на этом остатке можно ещё успеть принять звонок или ответить на сообщение в течение часа. Всё это поддерживается стабильной работой системы.

За работу отвечает процессор Snapdragon 6 Gen 4. Смартфон уверенно справляется с фото, видео, быстрой обработкой и переключением между приложениями. Даже при длительной съёмке или активном использовании ИИ-функций система работает стабильно. Устройство не перегревается, не зависает и не сбавляет скорость. Мощности хватает и для повседневных задач, и для более требовательных - вроде видеомонтажа или игр.

Всё это дополняет удобная оболочка MagicOS 9.0. Интерфейс выглядит чисто и просто, разобраться несложно. Сразу обратили внимание на Magic Capsule - всплывающее окно в верхней части экрана. Оно появляется, когда, например, ставишь таймер или подключаешь наушники. Через него можно сразу управлять, поставить на паузу, остановить или переключиться, не открывая само приложение.

Проверили, как работает Magic Text на примере обычной визитки. Навели камеру - смартфон сразу распознал текст: имя, номер, e-mail. После этого перетащили данные через Magic Portal в заметки - всё тут же сохранилось, ничего не пришлось набирать вручную. Всё заняло меньше минуты. Удобно, когда нужно быстро сохранить информацию и не тратить время на копирование или переписывание.

Кроме того, посмотрели, как работает встроенный помощник Gemini. Мы проверили, как он справляется с математическими задачами. Навели камеру на страницу учебника с примером - помощник не только распознал уравнение, но и показал пошаговое решение. Работает быстро и точно - полезно для учёбы и не только.

Впечатление от всех функций только усиливается во многом благодаря экрану. У HONOR X9d он большой и яркий - 6,79 дюйма. Всё выглядит чётко: текст, фото, видео. На улице тоже видно хорошо, даже под солнцем. Пролистывание плавное, картинка не дёргается, а движения идут мягко. Глаза устают меньше: в настройках есть защита зрения, а благодаря высокой частоте подсветки экран не мерцает - это заметно при долгом использовании.

В целом, устройство оставило хорошее впечатление. HONOR X9d показал себя как надёжный и удобный смартфон. Он не боится падений и воды, держит заряд долго, хорошо справляется с фото и не тормозит даже при активной нагрузке. Это подходящий вариант для тех, кто ищет крепкий смартфон на каждый день - для работы, общения и просмотра контента. Устойчивый, с запасом по возможностям и без лишней сложности.

Хотите посмотреть, как он ведёт себя в деле? Загляните в наш Instagram - там короткий обзор с примерами из теста.