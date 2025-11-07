Такое решение было принято на фоне того, что только за первые шесть месяцев 2025 года в Сингапуре зафиксировали десятки тысяч случаев мошенничества, суммарные убытки от которых достигли почти 385 миллионов долларов.

В уголовное законодательство Сингапура ввели наказание розгами для кибермошенников, сообщает The Washington Post.

— Люди, совершающие мошеннические действия — то есть обман, осуществляемый преимущественно с использованием дистанционных средств связи, — будут подвергнуты не менее чем шести ударам палкой, — говорится в заявлении министра Сим Энн, приведённом в публикации.

Как отмечается в статье, телесные наказания, унаследованные со времён британского колониального правления, не являются чем-то новым для Сингапура. В стране существует около 65 категорий преступлений, за которые предусматривается обязательное наказание ударами палками (или розгами — прим. ред.), включая, например, ограбление.

Для исполнения приговора используется ротанговая трость, причём процедура проводится только после медицинского осмотра осуждённого. От данного вида наказания освобождаются женщины, девушки, а также мужчины, достигшие 50-летнего возраста.