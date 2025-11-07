Министерство здравоохранения РК опубликовали обновленный список социально значимых заболеваний. Из списка убрали сахарный диабет, ДЦП, ревматизм и системные поражения соединительной ткани. Но добавили эпилепсию, а также инсульты, перенесенные в течение одного года. Новые правила начнут действовать с 1 января 2026 года

В обновлённый список входят:

  • туберкулез,
  • болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ),
  • хронические вирусные гепатиты и цирроз печени,
  • злокачественные новообразования,
  • психические, поведенческие расстройства (заболевания),
  • острый инфаркт миокарда - первые 6 месяцев,
  • орфанные заболевания,
  • дегенеративные болезни нервной системы,
  • демиелинизирующие болезни центральной нервной системы,
  • эпилепсия,
  • цереброваскулярные болезни (инсульты) - в течение 1 года.

Ранее в министерстве здравоохранения сообщили, что на фармацевтическом рынке Казахстана зафиксировано снижение цен на некоторые лекарства, попадающие под государственное регулирование. 