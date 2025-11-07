Однако в список добавили эпилепсию и инсульт.

В Казахстане из перечня социально значимых болезней исключили диабет и ДЦП

Министерство здравоохранения РК опубликовали обновленный список социально значимых заболеваний. Из списка убрали сахарный диабет, ДЦП, ревматизм и системные поражения соединительной ткани. Но добавили эпилепсию, а также инсульты, перенесенные в течение одного года. Новые правила начнут действовать с 1 января 2026 года.

В обновлённый список входят:

туберкулез,

болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ),

хронические вирусные гепатиты и цирроз печени,

злокачественные новообразования,

психические, поведенческие расстройства (заболевания),

острый инфаркт миокарда - первые 6 месяцев,

орфанные заболевания,

дегенеративные болезни нервной системы,

демиелинизирующие болезни центральной нервной системы,

эпилепсия,

цереброваскулярные болезни (инсульты) - в течение 1 года.

