Министерство здравоохранения РК опубликовали обновленный список социально значимых заболеваний. Из списка убрали сахарный диабет, ДЦП, ревматизм и системные поражения соединительной ткани. Но добавили эпилепсию, а также инсульты, перенесенные в течение одного года. Новые правила начнут действовать с 1 января 2026 года.
В обновлённый список входят:
- туберкулез,
- болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ),
- хронические вирусные гепатиты и цирроз печени,
- злокачественные новообразования,
- психические, поведенческие расстройства (заболевания),
- острый инфаркт миокарда - первые 6 месяцев,
- орфанные заболевания,
- дегенеративные болезни нервной системы,
- демиелинизирующие болезни центральной нервной системы,
- эпилепсия,
- цереброваскулярные болезни (инсульты) - в течение 1 года.
Ранее в министерстве здравоохранения сообщили, что на фармацевтическом рынке Казахстана зафиксировано снижение цен на некоторые лекарства, попадающие под государственное регулирование.