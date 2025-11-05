Ранее казахстанцы активно снимали деньги на лечение зубов.

По данным аналитического канала Data Hub, в октябре казахстанцы подали 15,4 тысяч заявлений на разовые пенсионные выплаты для лечения глаз. Это почти в 10 раз больше, чем в сентябре, и в 73 раза больше среднего показателя за январь–август 2025 года. По сумме — 13,3 миллиардов тенге, что в 9 раз больше сентября и в 83 раза больше среднего уровня за первые восемь месяцев года, по данным ЕНПФ. До 1 сентября 2025 года, когда начался рост заявлений на офтальмологию, общее количество таких заявлений почти совпадало с результатом одного только октября (15,5 тыс.). А накопленная сумма тогда была даже ниже — 8,8 миллиардов тенге.

В сентябре государство прекратило разрешать снятие пенсионных денег на стоматологию из-за большого числа поддельных случаев. Поэтому в октябре новые «зубные» заявления уже не рассматривались, но продолжались возвраты средств по старым обращениям. Деньги возвращают, если заявитель передумал, не предоставил документы или хотел использовать средства не по назначению. По офтальмологии в октябре тоже были возвраты — 901 заявление на 730 миллионов тенге, это примерно 6% от всех выполненных. Аналитики пока не могут сказать, нормальный это показатель или нет.

Также выросли выплаты на улучшение жилищных условий. Количество заявлений — 138,4 тысячи (+7%), сумма — 79,9 миллиардов тенге (+9%). Возвраты остаются в обычных рамках — 16,3 тысяч заявлений на 12,6 миллиардов тенге.