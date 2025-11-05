Высшая аудиторская палата выявила нарушения в сфере образования — под дисциплинарные взыскания попали чиновники Минпросвещения, ректоры и преподаватели нескольких казахстанских вузов.
Так, в феврале этого года был проведен госаудит по оценке эффективности использования бюджетных средств, выделенных на развитие среднего образования. В ходе проверки аудиторы выявили ряд проблемных вопросов и недостатков в части подготовки и трудоустройства педагогов, методологического обеспечения образовательного процесса, госрегулирования и так далее.
В этой связи ВАП поручила руководству уполномоченных госорганов и организаций рассмотреть вопрос о привлечении к ответственности должностных лиц, допустивших нарушения законодательства.
В результате к различным видам дисциплинарной ответственности были привлечены:
- заместитель председателя Комитета среднего образования МП РК;
- заместитель председателя Комитета по обеспечению качества в сфере образования МП РК;
- ректор Каспийского университета технологий и инжиниринга им. Ш. Есенова;
- ректор Международного казахско-турецкого университета им. Х.А. Ясави;
- проректор Аркалыкского педагогического института им. И. Алтынсарина;
- проректор Восточно-Казахстанского университета им. С. Аманжолова;
- проректор Евразийского национального университета им. Л. Гумилева;
- проректор Западно-Казахстанского университета им. М. Утемисова;
- проректор Кызылординского университета им. Коркыт ата;
- проректор Университета дружбы народов им. академика А. Куатбекова;
- проректор Международного Таразского инновационного института им. Ш. Муртазы;
- декан Северо-Казахстанского университета им. М. Козыбаева;
- заведующие кафедрами Кокшетауского университета им. А. Мырзахметова;
- директор финансово-экономического департамента и один из главных научных сотрудников Национальной академии образования имени И. Алтынсарина;
- специалисты Южно-Казахстанского университета им. М. Ауэзова.
К дисциплинарной ответственности также привлечены руководители отделов и методисты Республиканского научно-практического центра «Дарын».
– Работа по исполнению других поручений и рекомендаций ВАП по итогам проведенного госаудита продолжается, - добавили в высшей аудиторской палате.