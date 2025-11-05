Высшая аудиторская палата выявила нарушения в сфере образования — под дисциплинарные взыскания попали чиновники Минпросвещения, ректоры и преподаватели нескольких казахстанских вузов.

Так, в феврале этого года был проведен госаудит по оценке эффективности использования бюджетных средств, выделенных на развитие среднего образования. В ходе проверки аудиторы выявили ряд проблемных вопросов и недостатков в части подготовки и трудоустройства педагогов, методологического обеспечения образовательного процесса, госрегулирования и так далее.

В этой связи ВАП поручила руководству уполномоченных госорганов и организаций рассмотреть вопрос о привлечении к ответственности должностных лиц, допустивших нарушения законодательства.

В результате к различным видам дисциплинарной ответственности были привлечены:

заместитель председателя Комитета среднего образования МП РК;

заместитель председателя Комитета по обеспечению качества в сфере образования МП РК;

ректор Каспийского университета технологий и инжиниринга им. Ш. Есенова;

ректор Международного казахско-турецкого университета им. Х.А. Ясави;

проректор Аркалыкского педагогического института им. И. Алтынсарина;

проректор Восточно-Казахстанского университета им. С. Аманжолова;

проректор Евразийского национального университета им. Л. Гумилева;

проректор Западно-Казахстанского университета им. М. Утемисова;

проректор Кызылординского университета им. Коркыт ата;

проректор Университета дружбы народов им. академика А. Куатбекова;

проректор Международного Таразского инновационного института им. Ш. Муртазы;

декан Северо-Казахстанского университета им. М. Козыбаева;

заведующие кафедрами Кокшетауского университета им. А. Мырзахметова;

директор финансово-экономического департамента и один из главных научных сотрудников Национальной академии образования имени И. Алтынсарина;

специалисты Южно-Казахстанского университета им. М. Ауэзова.

К дисциплинарной ответственности также привлечены руководители отделов и методисты Республиканского научно-практического центра «Дарын».