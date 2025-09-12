Казахстанец 11 раз подавал заявки на использование пенсионных средств для лечения зубов и в итоге потратил на это 32,6 миллиона тенге.

Казахстанец 11 раз подавал заявки на использование пенсионных средств для лечения зубов и в итоге потратил на это 32,6 миллиона тенге. В Отбасы банке рассказали, как клиенты использовали пенсионные излишки для оплаты стоматологических услуг. Суммы в некоторых случаях достигали десятков миллионов тенге.

— Один из клиентов 11 раз подавал заявку на использование денег из ЕНПФ для лечения зубов. Общая сумма снятия денег у него составила 32,6 млн тенге. Если предположить, что установка одного импланта и коронки стоила 500 тысяч тенге, то на эти деньги можно было бы установить 65 таких имплантов, — говорится в сообщении.

Также уточняется, что в другом случае казахстанец подавал заявки 27 раз. Общая сумма переводов составила 13,1 млн тенге. Другой клиент за один раз потратил 24,7 млн тенге, перечислив всю сумму в одну клинику. В банке подчеркнули, что жители разных регионов часто предпочитали лечить зубы именно в стоматологических клиниках Атырау.

Сотрудники банка выявили массовые подделки документов: договоров с клиниками, заключений врачебных комиссий, а также случаев, когда стоматологические организации не имели лицензий или вовсе не были зарегистрированы. Все материалы с признаками нарушений передали в органы.