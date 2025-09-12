В Туркестанской области завели уголовное дело не только в отношении мужчины, которого подозревают в избиении собственного отца, в результате которого он скончался, но и на сноху погибшего — жену подозреваемого.

Как передаёт NUR.KZ со ссылкой на ДП региона, по факту смерти пожилого мужчины отделом полиции Шардаринского района ДП Туркестанской области возбуждено уголовное дело по статье УК РК «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего».

Подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания. Сейчас он с санкции суда находится под стражей.

— Наряду с этим, в отношении женщины начато досудебное расследование по статье УК РК «Побои, совершенные группой лиц». В настоящее время проводится расследование по установлению всех обстоятельств произошедшего, в том числе с дачей правовой оценки действиям всех участников уголовного процесса, — рассказали в ДП Туркестанской области.

По их результатам будет принято соответствующее процессуальное решение. Также в ведомстве сообщили, что заявления и сообщения от потерпевшего и иных лиц по фактам насилия в органы полиции ранее не поступали.

Иная информация в соответствии со ст.201 УПК РК в интересах следствия разглашению не подлежит.

Напомним, ранее в Сети появились информация и видео о том, что над пожилым мужчиной в Туркестанской области издевались сын и сноха, полиция возбудила уголовное дело. Подозреваемого задержали и водворили в ИВС. Отмечалось, что соседка тайно снимала шокирующие кадры издевательств на видео, но в полицию при этом не обращалась. Она опубликовала снятое лишь после смерти измученного аксакала.

Тогда же сообщалось, что «беспредельщик-сын» якобы служит в одной из местных мечетей. Однако главный имам Туркестанской области Ержан Толепов заявил, что распространяется ложная информация. Он пояснил, что мужчина не является сотрудником Духовного управления мусульман Казахстана.