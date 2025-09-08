В Туркестанской области произошла трагедия.

По данным , видео, сопровождаемое криками и нецензурной бранью, вызвало бурную реакцию в социальных сетях.

В селе Коссеит Шардаринского района 41-летний мужчина, связанный с местной мечетью, систематически издевался над своим престарелым отцом. Соседи неоднократно становились свидетелями происходящего и тайно снимали происходящее на видео. На кадрах слышны угрозы в адрес старика:

– Я сломаю тебе два ребра… Я сделаю то, что сказал…

После этих слов мужчина наносит удары по голове и лицу пожилого отца. Тот пытался закрываться руками, но не мог защититься от более сильного сына. По словам местных жителей, в издевательствах участвовала и супруга обвиняемого, но в полицию соседи не обращались — записи были опубликованы лишь после смерти пожилого мужчины.



Спустя время отец скончался. Причина его смерти официально пока не установлена, но именно после трагедии дело получило огласку. Полиция возбудила уголовное производство, подозреваемый задержан и помещён в изолятор временного содержания. Ведутся следственно-оперативные мероприятия, следователи выясняют обстоятельства издевательств и проверяют возможную причастность сына к смерти родителя.



Факт того, что в издевательствах над пожилым человеком замешан мужчина, связанный с религиозной сферой, вызвал особое возмущение среди казахстанцев. По данным СМИ, задержанный не только читал азан в мечети, но и работал тамадой, был известен в селе как примерный семьянин, которого часто приглашали на торжества.

Фото: pixabay.com



