За 2024-2025 годы в производстве АФМ находилось 13 досудебных расследований с ущербом в размере 1,2 млрд тенге.

Агентство по финансовому мониторингу выявило факты незаконных начислений соцвыплат в виде пособий по беременности и родам, а также адресной социальной помощи. По таким фактам расследовалось 10 дел, в рамках которых к ответственности привлечены 15 организаторов противоправных схем.

В результате оказания услуг по фиктивному трудоустройству 385 беременных женщин получили пособия на основании подложных сведений, что повлекло незаконные выплаты на общую сумму 1 млрд тенге.

Так, в Актюбинской области Умербекова и Баймурзаева осуждены на 6 лет лишения свободы за хищение 487 млн тенге бюджетных средств путём фиктивного трудоустройства 70 беременных женщин в качестве работников 29 ИП.

В г. Шымкент Дуйсенова осуждена на 5 лет лишения свободы за аналогичное преступление, причинившее государству ущерб в размере 98 млн тенге.

Механизм совершения преступлений во всех выявленных случаях был идентичный.

Злоумышленники организовывали фиктивное трудоустройство беременных женщин в специально созданные ИП, оформляя задним числом наибольшие социальные и пенсионные отчисления, тем самым создавая основание для получения завышенных выплат.

По фактам хищения бюджетных средств, выделенных на адресную социальную помощь, начаты 3 досудебных расследования в отношении 15 должностных лиц отделов занятости и социальных программ акиматов.

Схема хищения предусматривала включение главным бухгалтером доверенных лиц в списки получателей адресной социальной помощи, несмотря на то, что они не относились к социально уязвимым категориям. На основании этих данных оформляли платёжные поручения, которые подписывались руководством, после чего средства переводились на счета подставных лиц, обналичивались и распределялись между сообщниками.

Начиная с 2023 года, благодаря цифровизации процесса оформления документов и получения статуса социально уязвимых лиц через портал еGOV, возможность подобных махинаций исключена.

Вместе с тем, с целью устранения выявленных нарушений, а также условий и причин, способствовавших совершению преступлений, Агентством направлены соответствующие предложения в Министерство труда и социальной защиты населения.

