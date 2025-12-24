Эпизодов насилия было несколько.

По данным фонда «НеМолчиKZ», инцидент произошел в сентябре 2024 года, когда подростки поймали семиклассницу после школы и силой увели ее на стройку, где она подверглась групповому изнасилованию.

– Её насиловали в группе лиц извращенным способом, засовывали сигареты в интимные органы, прыгали на животе, избивали. Все происходящее снимали на телефон. Эпизодов насилия было несколько. Однажды она шла в наушниках и капюшоне - подставили подножку, она упала, и снова затащили её на стройку. Девочка боялась рассказать кому-то, долго обманывала маму и погрузилась в страшную депрессию, - сообщили в фонде.

Теперь, по информации правозащитников, она не может спать без света, перевелась на домашнее обучение, лечилась в психиатрической больнице и сейчас находится на тяжелом медикаментозном лечении.

В департаменте полиции Мангистауской области сообщили, что по данному факту возбудили уголовное дело по статье «Изнасилование». Однако насильники все еще находятся на свободе.