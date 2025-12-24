Расследование длится с 2021 года.

Трагедия произошла 31 декабря 2021 года. Тогда в областном перинатальном центре погибла 50-летняя женщина. Она работала лифтером. В тот роковой день женщину насмерть зажало между кабиной грузового лифта и шахтой. Она погибла на месте.

Сейчас дело рассматривается в городском уголовном суде. На скамье подсудимых Жанна Дильманова, которая на тот момент работала директором перинатального центра. Ей предъявлено обвинение по статье 254 УК РК «Недобросовестное отношение к своим обязанностям». Отметим, что дело расследуется с 2021 года. За это время уголовное дело прекращалось три раза.

Из обвинительного акта следует, что 31 декабря около 8.00 погибшая Жуматова пришла на свое рабочее место в перинатальный центр, где работала лифтером грузового лифта. В 8.50 она находилась в подвале и услышала подачу сигнала о вызове лифта на верхние этажи. Жуматова стала заходить в кабину лифта, когда он стал произвольно перемещаться вверх-вниз в технической неисправности.

– Жуматова осталась между внутренней кабинкой и нижней её частью. Она не успела ни забежать, ни выбежать. Таким образом женщина была зажата кабиной и шахтой между подвалом и первым этажом, что и привело к её смерти. Она получила травмы не совместимые с жизнью. Судебно-медицинская экспертиза показала, что причиной смерти Жуматовой стали компрессионная асфиксия в результате сдавливания туловища тупым предметом и привела к быстрой смерти, - зачитал гособвинитель.

По словам прокурора, лифт был выпущен в 1981 году, срок эксплуатации составляет 25 лет. На тот момент лифт работал в изношенном состоянии.

– Аварийная ситуация произошла на лифте в следствие ненадлежащего технического обслуживания ответственного за эксплуатацию. Лифт был с дефектом, эксплуатация была запрещена и подлежал замене. Таким образом, Жанна Дильманова совершила преступление по статье 254 УК РК «Недобросовестное отношение к своим обязанностям». Поддерживаю обвинение в полном объеме, - заключил прокурор.

Между тем, сторона защиты полностью не согласна с таким обвинением. Адвокат Жанны Дильмановой Тамара Сарсенова утверждает, что в функциональных обязанностях её подзащитной нет обеспечения лифтового хозяйства, есть лишь общее руководство.

– Решения административных судов по установлению 100% вины работодателя, только потому что, он руководитель организации, как полагает следствие, не могут быть приняты за наличие состава уголовно-наказуемого деяния в данном уголовном деле. Из постановления о квалификации следствием вменяется: «Аварийная ситуация произошла вследствие ненадлежащего технического обслуживания организацией, ответственной за безопасную эксплуатацию лифта, нет договора со специализированной организацией на ремонт и обслуживание. Это объективная сторона преступления – действия, повлекшие аварийную ситуацию и гибель Жуматовой, - уверена Тамара Сарсенова.

Сарсенова также подчеркнула, что причинно-следственная связь между действиями Дильмановой и гибелью работницы не установлена, а экспертизы не выявили механической поломки лифта. Сценарий произошедшего, по мнению защиты, до сих пор не определён, при этом собранные доказательства указывают на возможную неосторожность самой потерпевшей.

– Их показания о том, что тело Жуматовой находилось внутри кабины и одна нога находилась зажатой в проему между кабиной и шахтой, безусловно подтверждает, что гибель Жуматовой произошла вследствие неосторожных действий самого лифтера. Ясно видно по видеозаписи, что при раскрытых дверях, Жуматова стоит вне лифта, хотя по инструкции лифтера и технике безопасности, не могла покидать кабину, за исключением перерыва на отдых. Должна сидеть внутри кабины, и по сигналу механическим управлением рычага, начать движение лифта, - заявила адвокат.

Тамара Сарсенова так же отметила, что Жанна Дильманова - врач, которая оперирует рожениц и больных. Она обязана оказывать качественную медицинскую помощь. В её функциональные обязанности входит лишь общее руководство. При назначении Дильмановой директором экспертиза лифтов не проводилась, она не подавала соответствующих заявок, и заключения экспертов выдавались до её назначения. Лифты продолжали эксплуатироваться, и нет сведений, что Дильманова была с ними официально ознакомлена или получала соответствующие документы. В постановлении Дильмановой вменяют «непринятие мер к замене или остановке лифта», однако это не входило в её обязанности. Лифты должны были останавливать специалисты ТОО «Уральск Лифт Сервис», ответственные за их безопасную эксплуатацию.

Отметим, что прокурор запросил для Жанны Дильмановой наказание в виде 2 лет и 6 месяцев ограничения свободы и освободить от ответственности за истечением срока давности.