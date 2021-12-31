- По предварительной информации, женщина упала в шахту грузового лифта. Погибла на месте. Она работала в медучреждении вахтёром. По данному факту начато расследование, - сообщили в полиции.

Трагедия произошла утром 31 декабря, сообщили в пресс-службе ДЧС ЗКО. В областном перинатальном центре погибла сотрудница 1971 года рождения. Её зажало насмерть между кабиной грузового лифта и шахтой. Тело извлекали спасатели. В пресс-службе департамента полиции ЗКО рассказали, что к ним вызов поступил в 8:56.Другие подробности выясняются.