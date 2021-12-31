- По республике ожидается усиление ветра до 15-23 м/с. В западных и южных регионах ожидается гололёд, в северных и центральных – метель. В целом по республике ожидается постепенное повышение температуры воздуха и ослабление морозов, - рассказали синоптики.

Иллюстративное фото из архива "МГ" Синоптики РГП «Казгидромет» предоставили прогноз погоды на первые три дня нового года. Северо-западный циклон вызовет осадки на западе, а затем и на остальной территории республики. Лишь в Алматинской, Павлодарской и Восточно-Казахстанской областях сохранится погода без осадков.