Теплоснабжение и горячее водоснабжение. ТОО «Алматинские тепловые сети»: +7 (727) 378-06-65.

Водоснабжение и канализация. ГКП «Алматы Су»: +7 (727) 274-66-66, +7-771-852-91-01, WhatsApp +7 7021002765.

Электроснабжение: АО «Алатау Жарык Компаниясы»: +7 (727) 356-99-99.

Газоснабжение: аварийная служба: «104».

Наружное освещение: ГКП «Алматы Кала Жарык»: +7 (727) 300-75-42/41.

В пресс-службе акимата Алматы заверили, что приняты все меры для обеспечения бесперебойной работы систем жизнеобеспечения. Тем не менее жителям номера аварийных служб коммунальных предприятие:В акимате также сообщили, что первого января 2022 года с 6:00 до 9:00 на линию выйдут 50% автобусов. Но уже с 9 часов утра общественный транспорт будет ходить в обычном режиме и составе. 2, 3 и 4 января 2022 года выход будет осуществляться согласно графика праздничного дня.