Приговор был оглашен сегодня, 31 декабря, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД".
В специализированном межрайонном уголовном суде вынесли приговор в отношении бывшего сотрудника ЖКХ Бауыржана Хайруллина, который обвинялся в совершении преступления по статье 99 УК РК "Убийство с особой жестокостью".
Приговором суда он был признан виновным в жестоком убийстве экс-супруги Айнагуль Хайруллиной и приговорен к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исправительной системы максимальной безопасности. Кроме этого, Бауыржан Хайруллин должен выплатить матери и сестре покойной 15 миллионов тенге в качестве моральной компенсации.
Мама погибшей с приговором не согласилась. Прийти на оглашение она не смогла, так как находится Алматы и участвовала онлайн.
- Хотя бы 20-25 лет должны были назначить. Он же убивал дочь с особой жестокостью. Она испытывала боль, страдания, а вы назначили всего 15 лет. Я не согласна с этим. Двое её детей очень скучают по маме, плачут всё время, - сказала Какима Кажипанова.
Адвокат подсудимого заявил, что они не согласны с приговором и непременно будут его обжаловать. Сестра погибшей также требует более сурового наказания за убийство Айнагуль.
- Мы не хотели подавать иск о возмещении морального ущерба. Но нам сказали, если иска не будет, то его могут отпустить по условно-досрочному. Как мама говорила, всё уйдёт на благотворительность, - сказала Арайлым Дуйсенова.
К слову, фотографировать и снимать осуждённого на видео суд запретил.
Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.
Бауыржан Хайруллин обвиняется в совершении тяжкого преступления по статье 99 УК РК "Убийство с особой жестокостью". 19 апреля этого года по улице Урдинская произошло жуткое преступление
. Мужчина нанёс множественные ножевые ранения Айнагуль Хайрулиной. Женщину госпитализировали в больницу, где она вскоре скончалась. По подозрению в совершении особо тяжкого преступления полицейские задержали бывшего мужа женщины - сотрудника отдела ЖКХ Уральска Бауыржана Хайруллина. Впрочем, в ЖКХ заявили, что подозреваемый уволился
буквально за пару дней до преступления. Однако очевидцы уверяют, что именно в день убийства Бауыржан Хайруллин проверял
ход ямочного ремонта.
Суд начался 16 ноября. В предыдущих судебных заседаниях были допрошены мама Айнагуль Хайруллиной
, свидетели
, а так же родственник обвиняемого Адильбек Хайруллин
, который заявил, что его племянника довели до убийства. Между тем судебные психолого-психиатрические экспертизы показали два разных результата. Если первая экспертиза выдала заключение о том, что убийство было совершено в состоянии аффекта, то второй эксперт утверждает, что аффекта не было
.
Прокурор запросил для подсудимого 15 лет лишения свободы
и выплату моральной компенсации в размере 15 миллионов тенге. В своем последнем слове
Бауыржан Хайруллин попросил прощения у родственников своей бывшей жены.
Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Фото Медета Медресова