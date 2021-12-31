Сроки завершения строительства учебного заведения неоднократно переносились, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Открытия школы №33 дождались уральцы Среднюю школу №33 возвели на месте снесённого здания 1935 года постройки. Демонтаж провели в начале 2020 года. На время строительства учеников и педагогов перевели в среднюю школу №2. Сдать объект должны были ещё в августе, однако строительство затянулось. Руководитель управления строительства ЗКО Алибек Антазиев пояснял, что задержка произошла из-за пандемии коронавируса и удорожания строительных материалов. В конце ноября планировалось распахнуть двери здания в День Независимости. В итоге школу открыли только 30 декабря. Рассчитанное на 300 мест заведение примет 540 учащихся.
- 17 кабинетов оснащены интерактивной доской, учебные кабинеты подключены к интернету. Кабинеты химии, биологии, физики оснащены цифровыми лабораториями, есть кабинеты робототехники, хореографии, Smart кабинет. В школьной библиотеке имеется читальный зал на 20 мест, акт-зал на 70 мест, - рассказали в достоинствах учебного заведения в пресс-службе акимата.
Открытия школы №33 дождались уральцы